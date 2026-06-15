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Haziran ayının ortasındayız ve polisler tayin bekliyor. Sonuç beklentisi her geçen gün artarken dillerden düşmeyen soru da "Polis atama, tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor. Peki yeni bir gelişme var mı?

Polis atama, tayin sonuçları açıklandı mı?

Polis atama sonuçları 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla açıklanmadı. İçişleri Bakanlığından konuya dair bir duyuru gelmedi.

Şu an için kesin bir tarih verilemezken sonuçların temmuz ayı başında açıklanması bekleniyor.