Polis başmüfettişleri bayramda sahaya inecek

12 Haziran 2018

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili boyunca alınacak trafik tedbirlerine ilişkin genelge yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "2018 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge, 81 il valiliğine gönderildi. Yarından itibaren 6 gün boyunca trafik tedbirlerinin artırıldığı belirtilen genelgede, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla trafikte alınacak ilave tedbirlere yer verildi.

Genelgeye göre, bayram tatili süresince karayollarında trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliği ve görünürlükleri ön plana çıkarılacak.

Bayram süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı bölgelerde havadan denetimlere önem verilecek.

Bu kapsamda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir'de 31 saat helikopter, Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık, Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar, Kırıkkale'de 6 saat, 46 ilde ise 344 saat 40 dakika İHA/drone ile denetim yapılacak.

Polis başmüfettişleri ilk kez görev yapacak

Son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği (kaza kara noktaları) güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek için ayrı ayrı güzergahlarda görev yapmak üzere ilk kez 32 polis başmüfettişi ve 37 personelden oluşan 15 ekip görevlendirilecek.

Kazaların yoğun olduğu kaza kara noktaları bulunan 17 ilin 20 güzergahında her 10-20 km'de bir ekip görev yapacak.

Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda, "Ortalama Hız" denetimine devam edilecek.

Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, "Tuzak Radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapmayacak.

Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile yolcu otobüslerinin trafik kazalarına karıştığı 02.00-08.00 saatleri, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılmasına devam edilecek.

Uykusuz sürücüler dinlendirilecek

Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara bu konuda bilgi verilecek.

Emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek, yolcular, "otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları", şoförler ise "taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları" konularında bilgilendirilecek.

Bayramda özellikle çocukların cadde sokaklarda daha yoğun bulunacakları dikkate alınarak, yerleşim yerlerinde taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliğini olumsuz etkileyen uygunsuz park yapılması engellenecek.

Yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlarımızın trafikte erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezaları uygulandıktan sonra anında kaldırılacak.

Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, büro hizmetlerinde görevli personel, denetim ekiplerine takviye edilecek.

Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ekibi ve bin 326 jandarma ekibi olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak.

Bakanlık bayram süresince toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirecek.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında "görünür" olmaları sağlanacak.

Güzergahta ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, bekleme ve denetleme noktalarındaki ekip ve personelin görünürlüğünü artırmak amacıyla ekip araçları yola 90 derece açıyla bulundurulacak.

Trafik ihlalleri ve kazaların arttığı kesimler ile trafiğin yoğunlaştığı bölgelere trafik ekiplerinin görünürlük etkisini ve sıklığını artırmak amacıyla yaptırılan "Maket/Model Trafik Ekip Araçları"nın temiz, bakımlı ve gece de görünürlüklerinin artırılması amacıyla tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.

Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak, işlemler en kısa sürede bitirilecek. Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak "Yüz Yüze İletişim" kurulacak.

Durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola verilerek "dikkat ve konsantrasyonları"nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Merkezden sistem üzerinden, trafik ekip ve personelin güzergahtaki konumları ve denetimleri "Uygulama Takip Projesi" (UTP) ile anlık takip edilecek.

Merkezdeki "Trafik Kaza Danışma Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık takip edilecek ve gerekli müdahale yapılacak.

Gece denetimleri 24.00-02.00 saatleri arasında yapılacak

Gece denetimlerinde, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilecek.

Şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak. Yol kontrol ve uygulama noktalarında, güvenlik ve trafik denetimleri birlikte yürütülecek.

Terminallerde denetimler artırılacak

Bayram öncesi ve sonrası terminaller ve ara istasyonlarda yoğunluk artacağı için takviye personel görevlendirilecek.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri; yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktası dikkate alınarak, yedek şoför olup olmadığı, takograf hız ve çalışma süreleri bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususları titizlikle incelenecek.

66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Bayram süresince otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilecek.

Bu kapsamda 227 sivil personel, 66 farklı güzergahta 454 yolcu otobüsünü habersiz denetleyecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında, şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilemeyecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve buna benzer araçların uygunsuz olarak trafikte seyretmeleri engellenecek.

Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde, trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtların, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacak.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilecek.

Vatandaşlar, kritik noktalarda anında uyarılacak

Denetimlerde, yol kullanıcılarına bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik olarak 60 bin afiş ve 550 bin flyer dağıtılmak üzere; il emniyet müdürlüklerine, STK'lara, kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Trafik güvenliği konusunda hazırlanan "Biz Bir Aileyiz" konulu kamu spotu bayram süresince ulusal yayın yapan televizyon kanallarında yayınlanacak. Vatandaşlar karayolu trafik güvenliğinin önemini anlatan SMS'ler ile bilgilendirilecek.

Yandex Navigasyon aplikasyonu üzerinden ülke genelinde sürücüler tarafından bilinmesi gereken 50 kritik kaza noktası hakkında vatandaşlara güzergah üzerinde anlık bilgilendirme yapılacak.

Bayram öncesi tüm otobüs şoförleri ile yardımcı personele yönelik terminallerde oluşturulan stantlarda; seyahat süresince dikkat etmeleri gereken trafik kuralları ve yolculara yapacakları bilgilendirmeler konusunda eğitim verilmesine ise devam edilecek.

Kaynak: AA