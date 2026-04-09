Polis eğitim takvimi öne çekildi: 10 bin polis haziranda mezun olacak

Güvenlik teşkilatındaki personel yükünü hafifletmek amacıyla bu yıl 10 bin polis adayının mezuniyeti planlanandan önceye alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Polis Akademisi’ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile bazı polis yüksekokullarında 2025-2026 eğitim yılı için eğitim süreleri kısaltıldı. Böylece normalde eylül ayında mezun olması planlanan adayların haziran ayı başında göreve başlamasının önü açıldı.

Eğitim süresi kısaltıldı

Yönetmelik değişikliğine göre, POMEM’lerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için eğitim süresi toplam sekiz ay olarak uygulanacak.

Ayrıca polis yüksekokullarında, bu eğitim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim-öğretim süresi 21 hafta olarak belirlendi.

Amaç mevcut personelin iş yükünü hafifletmek

İçişleri Bakanı Mustafa Çifkçi daha önce yaptığı açıklamada, 10 bin polis adayının mezuniyet takviminin öne çekileceğini ve eylül için planlanan mezuniyetlerin haziran başına alınacağını duyurmuştu.