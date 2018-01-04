Polis evinde ölü bulundu
Beyoğlu'nda bir polis, evinde ölü bulundu.
Polis memuru Murat Esin'den haber alamayan arkadaşları, Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki evine gitti.
Eve giren arkadaşları, 30 yaşındaki Esin'i banyoda hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede polis memurunun öldüğünü tespit etti.
Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve doktorun ilk incelemesinde, Esin'in vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi.
Yalnız yaşadığı belirtilen Esin'in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.
Kaynak: AA