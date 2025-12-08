Polis memurunun şehit olduğu operasyonda şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki Ramazan Açik etkisiz hale getirilirken, C.A. (58) ve Ç.A. (27) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin de çok sayıda suç kaydına sahip olduğu belirlendi.

Olay, Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir binada sabah saatlerinde yaşandı. "Ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı" ihbarı üzerine binanın 2, 4 ve 6 numaralı daireleri için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Özel Harekat birimlerince düzenlenen operasyonda, evde bulunan Ramazan Açik polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Özel Harekat polisi Emre Albayrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Operasyonda Açik etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C.A. sağ olarak yakalandı. Şüphelilerden C.A.'nın "kasten yaralama" suçundan; Ç.A.'nın ise "tehdit, hakaret, kasten yaralama, görevli memura direnme, uyuşturucu imalatı ve ticareti, kötü muamele ve çocuk kaçırma" gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen Ramazan Açik'in de "kasten yaralama, tehdit, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, bilişim yoluyla hırsızlık ve kötü muamele" dahil çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.