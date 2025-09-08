Polis merkezi saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 9’a çıktı

Saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerden 4’ü İzmir’de, 1’i İstanbul’da, 2’si Ankara’da ve 1’i de Şanlıurfa’da yakalandı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı artıyor.

Saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B.’nin ardından, olay sonrası başlatılan soruşturmada babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı gözaltına alınmıştı. Daha sonra İstanbul’da Khaleg Nooriborojerdi, Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A.’nın gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 9’a yükseldi.