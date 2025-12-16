Polis mesai saatleri değişti mi, çalışma saatleri ne zaman değişecek?

Polislerin çalışma saatleri yıllardır konuşulan konular arasında yer alıyordu. Sendikalar bu durumu zaman zaman dile getirirken şimdi yeni bir döneme geçiliyor. Bakan Yerlikaya 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini belirtirken şimdi konunun ayrıntıları merak ediliyor. İşte Yerlikaya'nın açıklamaları...

Polis mesai saatleri ne zaman değişecek?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikeya, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuştu. Bakan Yerlikaya konuşmasında polis mesai saatleri hakkında da konuşurken "Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek" dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o sözleri:

Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz