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Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrencinin alınacağını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nın "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak.