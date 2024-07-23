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Polis Meslek Yüksek Okulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024- 2025 Eğitim ve öğretim yılı için 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Kararda, adayların 23- 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak sınavlara E-Devlet üzerinden başvuru yapacağı ve eğitimleri sonunda başarılı olan öğrencilerin polis memuru olarak atanacağı ifadesine yer verildi. 

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