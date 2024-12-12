Polis şehit eden Yunus Emre Geçti'nin davasında avukat düğümü! Savunmak isteyen çıkmadı

Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, 22 Eylül'de İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir polisin silahını alarak etrafa ateş açtı. Geçti'nin açtığı ateşde bir diğer polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz şehit oldu. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı. Geçti'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Savunacak avukat çıkmadı

Yunus Emre Geçti, bugün ilk defa İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hakim karşısına çıktı.

Mahkeme başkanı, Geçti’ye, barodan atanan avukatının dosyadan çekilmek için istifa dilekçesi sunduğunu, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle kanun gereği avukatı olmadan savunmasının alınmayacağını bildirdi.

Kaçtığı günü anlattı

Duruşmada konuşan anne Pınar Geçti, madde bağımlısı ve 26 suç kaydı bulunan çocuğu için defalarca karakola başvurduğunu belirtti. Anne, olay gününü anlattı.

Geçti, olayın yaşandığı gün gözaltına alınan oğluna izin aldıktan sonra karakola yemek götürdüğünü kaydederek şunları söyledi: "Polis merkezine geldiğimde oğlum yanıma kelepçesiz getirildi. Bana sarılıp, 'Neden yemek getirdin' dedi. Ben yanında ifadesini okurken bir anda hızla kaçtı. Ben de çığlık attım, 'Yunus Emre kaçtı' diye. Sonra polislerle oğlumu aramaya gittik. Ben tekelin orada olabileceğini söyledim. Oraya gittik, oradaydı. Diğer polis Yunus’u yakaladı, arbede yaşandı aralarında. Oğlum yaralandı, polis yaralandı, Şeyda yaralandı, ben iki kurşun yedim." şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı, anneye, oğluna karşı uzaklaştırma kararı alıp almadığını sordu, Pınar Geçti, "Uzaklaştırma kararı vardı. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdım çünkü oğlum madde kullanıyordu" yanıtını verdi.

Tutukluluğa devam; avukat için yazı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Geçti'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın savunmasının alınabilmesi için baroya avukat ataması için yazı yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.