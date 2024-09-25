Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti: Polis olduklarını görmeden ateş ettim

Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, 22 Eylül'de İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir polisin silahını alarak etrafa ateş açtı. Geçti'nin açtığı ateşte bir diğer polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz şehit oldu. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı. Yunus Emre Geçti'nin Çağlayan adliyesindeki Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade bugün ortaya çıktı.

Yunus Emre Geçti ifadesinde "Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. E.P., E.P., A.P. ve A.P.'ydi. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler” dedi.

İfadesinin devamında şüpheli Geçti şunları kaydetti: “Elanur isimli kızla çıkıyorum. Bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'Vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin."