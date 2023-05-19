Polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi yaşamını yitirdi
Galata Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi yüzeye çıkamadı. Olay yerine gelen Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu ölü olarak bulundu.
Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.
Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
Sahil Güvenlik botları, Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar'ın katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu erkek olduğu belirlenen kişi, ölü olarak bulundu.
Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.