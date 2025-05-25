Polise bıçakla saldırdı, ayağından vurularak durduruldu
İstanbul Küçükçekmece'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle polise bildirildi. Olay yerine gelen motorize ekipler, elindeki bıçakla saldırmaya çalışan şahsı etkisiz hale getirdi. B.K. isimli kişi, polis tarafından ayağından vurularak durduruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Küçükçekmece'de Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K. çevreye zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize polis ekipleri, B.K'yi sakinleştirmeye çalıştı.
Saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
Ekiplere bıçakla saldırı girişiminde bulunan B.K, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan B.K. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.