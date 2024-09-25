Polisi öldüren katil zanlısı hakkında akılalmaz ihmal zinciri

İstanbul’un Ümraniye İlçesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis ekiplerinden kaçarken kendisine müdahale eden 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak şehit etti. Olayın ardından Geçti’nin, daha önce hakkında verilen adli kontrol kararını ihlal ettiği de ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin haberine göre İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yaralama suçuna karışan Geçti hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde üç ay süreyle karakola haftada iki kez imza vermesi şeklinde adli kontrol kararı aldı.

Hakimliğin verdiği karar sonrası Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi’ne İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden 25 Temmuz tarihinde yazı gönderildi. Yazıda, adli kontrolün ihlal durumunun tutuklamaya sebep olabileceği, bu nedenle ihlal durumunda ivedi olarak müdürlüğe bilgi verilmesi ve her ay adli kontrolün devam ettiğine dair rapor gönderilmesi istendi.

Karakola imza atmaya gitmedi

Ancak şüpheli Geçti, bu süreçte adli kontrol kararını ihlal ederek karakola imza atmaya gitmedi. Buna karşılık polis merkezinin, bu durumu savcılığa bildirmediği öğrenildi.

Adli kontrol ihlali, ancak Yunus Emre Geçti’nin polis Şeyda Yılmaz’ı vurması olayından sonra 23 Eylül tarihinde Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yazıyla bildirildi.