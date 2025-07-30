'Polisim' dedi, 63 yaşındaki kadını 5 milyon TL dolandırdı!

Kartal'da kendilerini telefonla polis olarak tanıtarak 63 yaşındaki H.O. adlı kadının yaklaşık 5 milyon değerindeki altın ve parasını kapısından teslim alan 2 şüpheli, kısa süre içinde yakalandı. Şüphelilerin kaçış planı, polis ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla bozuldu.

Rutin kontrolde tedirgin tavırları dikkat çekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz 2025'te saat 21.00 civarında Kartal Cevizli Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde rutin güvenlik kontrolleri sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede, arka koltuktaki poşette yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Poşetin sahibi olduğunu iddia eden M.B.T.'nin tedirgin tavırları dikkat çekti. Bunun üzerine araç sürücüsü U.K. ve yolcu M.B.T. gözetim altına alındı.

Yapılan soruşturmada, şüpheli M.B.T.'nin Orhantepe Mahallesi Çınar Caddesi'nde yaşayan H.O.'yu arayarak polis olduğunu belirttiği, evindeki altın ve nakit parayı poşete koyup teslim etmesini istediği ortaya çıktı. Adrese giden M.B.T.'nin poşeti alarak dolandırıcılık yaptığı, U.K.'nin ise olaya destek verdiği tespit edildi. Her iki şüpheli gözaltına alındı.

Eşyalar sahibine teslim edildi

İncelemede, 137 Cumhuriyet altını, 2 burma bilezik, 1 beşi bir yerde altın ve zincir, 1 Reşat altın, 1 yarım altın ve zincir, 173,1 gram ons altın, 1.092 adet 200 TL, 17 adet 100 dolar, 3 adet 100 TL, 3 adet 50 TL ve 2 adet 10 TL bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 5 milyon değerindeki eşyalar sahibine iade edildi. M.B.T. ve U.K., 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.