Polisler evde ağır koku ihbarına gelmişlerdi! 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Burdur’un Cemil Mahallesi’nde, kendisinden yaklaşık 15 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Yüksel Ayten’in cansız bedeni evinde bulundu. Komşularının evden yayılan kötü kokudan şüphelenip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten’i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Ayten’in yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ayten’in cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, merkez Cemil Mahallesi Balaban Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren polis, Ayten’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

"En son iki hafta önce gördüm"

Koku ihbarında bulunan komşu Gökhan İnce, "Komşularımızın Yüksel Ayten’in evinden koku geldiğini söylemesi ve içeride sineklerin olduğunu söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Daha sonra polis ekipleri geldi. Evin yedek anahtarını bulup kapıyı açtılar. Yüksel Ayten’i olay yerinde ölmüş olarak buldular. En son iki hafta önce gördüm. Hatta bakkalın önünde merhabalaştık. Ben gittikten sonra ustalarla konuşmuş. Ondan sonra da hiç görmedim tek başına yaşıyordu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.