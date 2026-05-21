Polislerin haftalık ve yıllık izinleri iptal edildi
Başta Ankara olmak üzere pek çok ilde polislerin haftalık ve senelik izinleri iptal edildi. İptallerin CHP hakkındaki mutlak butlan kararı sonrası verilmesi dikkati çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Karar sonrası parti genel merkezinde hareketlilik yaşandı.
Emniyet Sendikası yöneticisi Ahmet Aksöz, “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde senelik ve haftalık izinler iptal edildi" açıklamasında bulundu.
Bir paylaşım yapan Aksöz, "Gaziantep, Kilis, Kütahya, Manisa illerinde de izinlerin iptal edildiği bilgisi var. Tekirdağ, Denizli, Adana izinler iptal" ifadelerini kullandı.