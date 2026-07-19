Politik psikolojinin en saygın ödülü Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'a takdim edildi

Dünya Gazetesi yazarı ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, politik psikoloji alanının en saygın ödülleri arasında gösterilen 2026 Nevitt Sanford Award'ın sahibi oldu.

Uluslararası Politik Psikoloji Derneği (ISPP) tarafından verilen ödül, Birleşik Krallık'ın Newcastle kentinde düzenlenen derneğin yıllık kongresinde Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'a takdim edildi.

Uluslararası başarı

1978 yılında kurulan ve politik davranışın psikolojik temellerini inceleyen dünyanın en önemli kuruluşlarından biri kabul edilen Uluslararası Politik Psikoloji Derneği (ISPP), Nevitt Sanford Award ile alana kalıcı ve dönüştürücü katkılar sunan akademisyenleri onurlandırıyor.

1979'dan bu yana her yıl yalnızca bir kişiye verilen ödül, daha önce Ralf Dahrendorf, Vamık D. Volkan, Ole Holsti, Jerrold Post, Robert Jervis, Philip E. Tetlock ve Margaret G. Hermann gibi alanın önde gelen isimlerine verilmişti.

"Kariyerimdeki en gurur verici olaylardan biri"

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Politik Psikoloji Derneği (ISPP) tarafından verilen 2026 Nevitt Sanford ödülümü New Castle’da yapılan yıllık kongrede aldım. 1979’dan beri her yıl bir kişiye verilen bu ödül, akademik kariyerimdeki en gurur verici olaylardan birisi. Politik psikoloji alanı giderek daha fazla ilgi çekiyor ve gelişiyor. Psikoloji disiplini politik süreçlerde kitle dinamiğini yönlendiren en güçlü faktör olarak analizlerde yeni bir açılım sağlıyor. Alana ilgi duyan gençlerin önünü açacak ufak bir katkım olduysa ne mutlu bana. Güzel dileklerinize şimdiden teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Kaynak'ın geliştirdiği yaklaşım, uluslararası gelişmeleri sadece güç dengeleri üzerinden değil, algı, kimlik, liderlik ve kolektif hafıza gibi psikolojik dinamikler üzerinden de değerlendirerek, özellikle küresel krizlerin analizine farklı bir bakış açısı kazandırıyor.