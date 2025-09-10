Polonya–Belarus hattında gerilim: Belarus sınır kapıları kapatılıyor

Polonya, Belarus ile sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Başbakan Donald Tusk, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının 12 Eylül’de “Zapad” isimli ortak askeri tatbikatlara başlayacağını ve tatbikatların Polonya sınırına çok yakın bölgelerde gerçekleşeceğini belirtti.

Tusk, söz konusu tatbikatların saldırgan bir askeri doktrin çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayarak, Polonya ordusu ve müttefik güçlerin de Polonya tarafında eş zamanlı tatbikatlar yapacağını söyledi.

Başbakan, artan provokasyonlara dikkat çekerek, “Devletin güvenliği gereği, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece demiryolu geçişleri dahil Belarus ile sınır geçişlerini kapatacağız” ifadelerini kullandı. Ancak kapatmanın ne kadar süreyle geçerli olacağına dair bir bilgi verilmedi.

Belarus’tan sert tepki

Polonya’nın kararı Belarus tarafından tepkiyle karşılandı. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya Minsk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Krzysztof Ozanna’yı bakanlığa çağırarak kararı protesto etti.

Bakanlık açıklamasında, Polonya’nın eylemlerinin uluslararası dolaşımı ciddi şekilde zorlaştırdığı ve Avrupa Birliği–Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarını “özelleştirme” girişimi olduğu ileri sürüldü. Ayrıca Polonya’nın coğrafi konumunu kötüye kullandığı savunuldu.

Polonya’nın bu kararı, bölgedeki güvenlik endişelerinin daha da tırmandığını ve Rusya–Belarus askeri tatbikatlarının NATO sınırındaki tansiyonu artırdığını gösteriyor.