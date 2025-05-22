POMEM mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı mı? 32. dönem POMEM sözlü sınav ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapacak. Süreç devam ederken bir sonraki adım mülakatlar... Binlerce aday şimdi sözlü sınav yerlerini ve tarihini araştırıyor. Peki mülakat yerleri ne zaman açıklanır?

POMEM mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı mı?

32. dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri henüz açıklanmış değil. Bir önceki dönemde 2 aylık bir süreç sonunda mülakat yerleri açıklanmıştı. Bu yıl bu süre aşılırken beklentiler mayıs ayı sonuna kadar mülakat yerlerinin açıklanması yönünde...

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32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklar. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.