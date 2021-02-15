POMEM ön sağlık kontrolleri başladı! POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Polis adaylarının beklediği POMEM ön sağlık kontrolleri 15 Şubat itibariyle başladı. POMEM sınav giriş yerleri ise 11 Şubat'ta adaylarla paylaşıldı. Adaylar POMEM sınav giriş yerlerini e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebiliyor.
POMEM sınav giriş belgeleri için bekleyiş son buldu. Geçtiğimiz yılın son döneminde yapılan başvuru işlemlerinin ardından polis olmak için başvuru yapan adaylar heyecanla beklediği POMEM sınav giriş yerleri adaylarla paylaşıldı.
Polis Akademisi açıkladı
200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplamda 8 bin öğrencinin alınacağı POMEM alımlarının sınav giriş yerleri ile ilgili açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön sağlık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."
Ön sağlık kontrolü için geri sayım
POMEM polis alımı kapsamında yapılacak ön sağlık kontrolü 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.