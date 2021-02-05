POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

POMEM sınav giriş belgeleri için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde yapılan başvuru işlemlerinin ardından polis olmak için başvuru yapan adaylar heyecanla POMEM sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Toplamda 8 bin polisin istihdam edileceği alıma dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

POMEM sınav giriş yerleri henüz açıklanmamış olsa da yakın zamanda beklenen açıklamanın yapılacağı düşünülüyor.

POMEM sınavları 15 Şubat 2021'de ön sağlık kontrolü ile başlayacak Adaylar bu süreçte ön sağlık kontrolünün ardından fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına girecekler.