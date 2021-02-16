POMEM sınav giriş yerleri belli oldu

POMEM sınav giriş belgeleri için bekleyiş son buldu. Geçtiğimiz yılın son döneminde yapılan başvuru işlemlerinin ardından polis olmak için başvuru yapan adaylar heyecanla beklediği POMEM sınav giriş yerleri adaylarla paylaşıldı.

Polis Akademisi açıkladı

200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplamda 8 bin öğrencinin alınacağı POMEM alımlarının sınav giriş yerleri ile ilgili açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön sağlık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

Ön sağlık kontrolü için geri sayım

POMEM polis alımı kapsamında yapılacak ön sağlık kontrolü 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.