POMEM sonuçları açıklandı mı? 33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

33. dönem POMEM ile birlikte 10 bin polis alınacak. Adaylar eğitimlerini tamamladıktan sonra sınava girecek ve yeni süreç başlayacak. İlk olarak başvuru yapanlar ön başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki, 33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

33. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi 33. dönem POMEM sonuçlarını henüz ilan etmiş değil. Bir önceki dönemde 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında başvurular alınmış, sonuçlar 11 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde yeni dönem ön başvuru sonuçlarının 22 Ocak'ta ilan edilmesi beklenir.

33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler.

