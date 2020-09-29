Pompeo: Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogu destekliyorum

29 Eylül 2020

Girit'te Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Yunanistan ve Türkiye arasındaki diyalogu güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Pompeo "Bu görüşmelerin ciddi bir şekilde devam etmesini umuyoruz" dedi.

Pompeo ayrıca Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bu konuyu görüştüklerini belirten Pompeo, bugün Girit'te yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'da şiddet sonlandırılması ve bir an önce Minsk Grubu ile birlikte hareket edilerek diyaloglara devam edilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Reuters