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Pompeo ve Stoltenberg Doğu Akdeniz'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Pompeo ve Stoltenberg Doğu Akdeniz'i görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Transatlantik iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile NATO'nun birliğinin öneminin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'un, Türk ve Yunan liderlerin görüşmelere başlayacaklarına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı ve gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunduğu aktarıldı.

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