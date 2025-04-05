Porsuk çayında endişe veren görüntü! Balıklar neden ölüyor?
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nı görenler, balık ölüleriyle karşılaştı. Yetkililer, endişe yaratan görüntünün sebebini araştırmak üzere bölgeye sevk edildi.
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Eskişehir'in en önemli su kaynağı ve simgesi Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri endişe yarattı.
Çayın İstikbal ve Hoşnudiye mahallelerinden geçen bölümlerinde yüzeydeki ölü balıklar kıyıya vurdu. Yetkililer, ölümlerin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.