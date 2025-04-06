Portakal Çiçeği Karnavalı'nda satılacak tonlarca sahte içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Portakal Çiçeği Karnavalı öncesi düzenlediği operasyonda 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte her yıl düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan istihbari çalışmalarda, F.A. ve A.A. isimli iki kişinin kente yüklü miktarda sahte içki getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık 5 ton içki ele geçirildi

Polis ekipleri, şüphelilere ait olduğu belirlenen iki kamyoneti takibe aldı. Yapılan takip sonrası araçlar durdurularak arama gerçekleştirildi. Aramalarda toplam 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili her iki şüpheli gözaltına alındı.

"İnternetten ucuza bulunca aldık"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve A.A., nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların ifadelerinde, ele geçirilen içkileri internetten temin ettiklerini belirterek, “İnternetten ucuza bulunca aldık” şeklinde savunma yaptıkları öğrenildi.