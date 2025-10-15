POS ve QR’la kara para trafiği: 3 bin cihaz devre dışı bırakıldı

Maliye ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü ortak operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerinin paravan işletmeler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelere göre şebekeler elde ettikleri kara parayı POS cihazları, sanal POS’lar ve QR kod ödemeleri üzerinden dolaştırarak aklıyor.

Hiçbir şeyden haberi olmayan bazı vatandaşların, bu yöntemle yapılan ödemeler nedeniyle soruşturmaya konu olabildiği belirtilirken, 5 bin TL ve üzerindeki işlemlerde riskin arttığı vurgulandı.

Üç aşamalı aklama döngüsü

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre uzmanlar, kara para aklamanın genellikle “yerleştirme, gizleme ve kullanım” olmak üzere üç aşamada yürütüldüğünü belirtti.

Yerleştirme: Nakit veya dijital yasa dışı gelir, POS cihazı bulunan işletmeler üzerinden sisteme sokuluyor. İşletme sahiplerine komisyon ödeniyor.

Gizleme: Para, birden fazla şirket hesabı arasında “tedarik” veya “malzeme bedeli” açıklamalarıyla aktarılıyor.

Kullanım: Temiz görünen fonlar lüks harcamalarda, yatırımlarda ya da yeni yasa dışı faaliyetlerin finansmanında değerlendiriliyor.

3 bin POS cihazı kapatıldı

Türkiye genelinde yürütülen incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasında kullanılan yaklaşık 3 bin POS cihazı tespit edilerek devre dışı bırakıldı. Ancak bu cihazlar üzerinden geçmişte yapılan işlemler, ilgili müşteriler için otomatik “şüpheli işlem” kaydı doğurabiliyor.

İstanbul’da bazı vatandaşların, restoran veya kafelerde işletmeye ait olmayan POS cihazları üzerinden yaptıkları ödemeler nedeniyle ifadeye çağrıldığı ve banka hesaplarına bloke konulduğu öğrenildi.

Paravan işletmelerde iki yöntem

Kendi POS’u ile aklama: Kumar gelirleri, fiilen faaliyet gösteren paravan işletmelerin POS cihazlarından “hizmet bedeli” açıklamasıyla sisteme sokuluyor.

İkinci POS anlaşması: Gerçek işletmelere tabela şirketleri üzerinden ikinci POS tanımlanıyor; ödemeler bu cihazlar üzerinden şebeke hesaplarına yönlendiriliyor.

Sanal POS ve QR ödemelere dikkat

Uzmanlar, kart ve QR işlemleriyle ilgili olarak vatandaşları şu konularda uyardı:

İşletme adı kontrolü: Fiş veya ekranda görünen işletme adı, ödeme yapılan yerle aynı olmalı.

“POS arızalı” tuzağı: Başka cihazla işlem teklif edilirse ödeme yapılmamalı.

Belgelendirme: 5 bin TL üzeri işlemlerde fiş ve fatura mutlaka alınmalı.

Kart güvenliği: Kart bilgileri manuel girilmemeli; yalnızca fiziki POS üzerinden işlem yapılmalı.

QR kod doğrulaması: Kodun yönlendirdiği uygulamanın gerçekten işletmeye ait olduğundan emin olunmalı.