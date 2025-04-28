Postada 'kayıp gönderi', mobilde 'fatura' şikayetleri zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yapılan tüketici şikayetlerinde, posta sektöründe "kayıp ve çalıntı" gönderiler, mobil iletişimde ise "fatura" işlemleri öne çıktı.

BTK'nin posta ve elektronik haberleşme sektörlerine yönelik pazar verileri raporlarından derlenen bilgilere göre, özellikle 2020 yılında Covid-19 salgınıyla birlikte e-ticaret hacmindeki artış şikayet sayılarına da yansıdı. Ancak sonraki yıllarda bu şikayetlerde düşüş eğilimi gözlendi.

Geçen yıl BTK'ye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve bireysel dilekçeler yoluyla posta sektörüne ilişkin 6 bin 500 şikayet ulaştı. Şikayet konularında ilk sırayı 1804 başvuruyla "kayıp/çalıntı" gönderiler aldı. İkinci sırada ise 1387 başvuru ile "şube/acente/personel" şikayetleri yer aldı.

İnternet hizmetlerinde şikayetler öne çıktı

Elektronik haberleşme sektöründe ise "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden geçen yıl toplam 184 bin 298 şikayet kaydedildi. Hizmet bazında en fazla şikayet yüzde 48 oranla "internet servis sağlayıcılığı" alanında yapıldı. Bu alanda toplam 89 bin 106 şikayet BTK kayıtlarına geçti.

Uydu platform hizmetleri için 10 bin 629, mobil hizmetler için 76 bin 110, sabit telefon hizmetleri için 6 bin 922 ve Kablo TV hizmetleri için 1531 şikayet iletildi.

Mobil iletişim sektöründe en fazla şikayet "faturalandırma" işlemleri üzerine yapıldı. İnternet hizmetlerinde ise şikayetler çoğunlukla "bağlantı ve hizmet kalitesi" konusunda yoğunlaştı. Uydu platform hizmetlerinde en çok "faturalandırma", sabit telefon hizmetlerinde "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetlerinde ise yine "bağlantı ve hizmet kalitesi" sorunları öne çıktı.