Pozitifbank, Flash TV ve Payfix’in sahibi Erkan Kork kimdir? Kariyeri, nereli, kaç yaşında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında, yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, Kork’un yasa dışı bahis gelirleriyle Payfix’i kurduğu ve bu sistem üzerinden bahis baronlarının paralarını akladığı öne sürüldü. 211 bin 109 hesap üzerinden yapılan işlemlerde 855 hesabın doğrudan yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerle Pozitifbank’ın satın alındığı ve farklı şirketler üzerinden para aklama işlemlerinin sürdüğü iddia edildi. Operasyon kapsamında 6,9 milyar TL’lik mal varlığına, şirketlere, banka hesaplarına ve kripto cüzdanlara el konuldu.

Erkan Kork kimdir?

1974 yılında İstanbul’da doğan Erkan Kork, eğitim hayatının büyük bölümünü yurt dışında tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, lise eğitimini ise Dubai’de gördü. Daha sonra Paris Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Kork, maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldı.

Eğitim hayatı ve kariyeri

2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını alarak bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazandı. Aynı yıl BMI Business School’dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası’nı aldı. 2022’de işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2024’te Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Erkan Kork, kariyerinin başlangıcında ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaptı. Daha sonra finans ve teknoloji sektörlerine odaklanarak uluslararası arenada faaliyet göstermeye başladı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2023’te ise Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörde aktif bir rol üstlendi.

Dubai merkezli WORDFIX TEKNOLOJİ LCC’nin de kurucusu olan Kork, Katar, Dubai ve diğer Orta Doğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olan Kork, özellikle Orta Doğu’da ekonomi ve finans ilişkileri konusunda uzmanlık kazanmış isimlerden biri olarak öne çıkıyor.