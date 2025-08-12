Pringles tekrardan raflarda ancak fiyatı dudak uçuklatıyor!

Bir dönem Türkiye’de oldukça popüler olan ve ardından raflardan kaybolan Pringles, uzun bir aradan sonra yeniden satışa sunuldu. Ancak markanın geri dönüşü, lezzetinden çok fiyatıyla gündemde.

Türkiye’de 330 TL’den satılmaya başlayan Pringles, ABD’de yaklaşık 1,87 dolara, Avrupa’da ise 2 ila 4 Euro arasında satışa sunuluyor.

Aradaki bu büyük fiyat farkı, sosyal medyada “yarım kilo kıymadan pahalı cips” yorumlarıyla tepki topladı.