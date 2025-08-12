Pringles tekrardan raflarda ancak fiyatı dudak uçuklatıyor!
Bir süre önce Türkiye pazarından çekilen ünlü cips markası Pringles, uzun bir aradan sonra Türkiye raflarına geri döndü ancak fiyatı sosyal medyada tartışma konusu. ABD’de 1,87 dolara, Avrupa’da 2-4 Euro’ya satılan Pringles’ın Türkiye’de 330 liralık fiyatı, yarım kilo kıymadan pahalı olmasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir dönem Türkiye’de oldukça popüler olan ve ardından raflardan kaybolan Pringles, uzun bir aradan sonra yeniden satışa sunuldu. Ancak markanın geri dönüşü, lezzetinden çok fiyatıyla gündemde.
Türkiye’de 330 TL’den satılmaya başlayan Pringles, ABD’de yaklaşık 1,87 dolara, Avrupa’da ise 2 ila 4 Euro arasında satışa sunuluyor.
Aradaki bu büyük fiyat farkı, sosyal medyada “yarım kilo kıymadan pahalı cips” yorumlarıyla tepki topladı.