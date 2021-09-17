Prof. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Prof. Erbaş atama kararının yayınlanmasından sonra sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erbaş şu mesajı paylaştı:

"Daha bir aşk ve heyecan ile

Yeniden BİSMİLLAH

Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."