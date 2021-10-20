Prof. Ceyhan: Eğitim sistemi karışacak, tanı testleri acilen devreye alınmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamadan birkaç dakika sonra sosyal medya hesabından açıklamarda bulundu.



Prof. Ceyhan, okullarda soğuk algınlığı ve grip vakalarının artmasıyla birlikte eğitim sisteminin iyice karışacağını belirterek, hızlı tanı testlerinin bir an önce devreye sokulmasını istedi.

Bu şekilde hızlı bir şekilde çocuklara tanı konulacağını belirten Prof. Ceyhan, aksi taktirde COVID-19 olmadığı halde grip ve soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime gereksiz ara verilebileceğini ifade etti.

Prof. Ceyhan şunları söyledi:

"COVID ile semptomları çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaları arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemimiz iyice karışacak.

Çözüm: Hızlı tanı testlerinin bir an önce alınıp devreye sokulması. Bu yolla semptom gösteren çocuklarda kısa sürede COVID tanısı konup izolasyon uygulanabilir.

Yoksa her gün onbinlerce çocuk ya COVID bulaştırırken okula gidecek ya da COVID olmadığı halde grip veya soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime gereksiz yere ara verilecek."



