Prof. Ceyhan: İnaktif aşı koruyucuysa neden mRNA aşısı yapılıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı, '3 doz inaktif aşı olan vatandaşların en yüksek korumaya sahip oldukları' yönündeki açıklamayla ilgili olarak 'Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hala ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor' diye sordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu Toplantısından sonra dünya kamuoyununun ilk defa öğreneceği bilgiler paylaştığını belirterek, 30 milyondan fazla vatandaşın incelenmesiyle ortaya çıkan aşı verilerini paylaştı.
Bakan Koca, "inaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda" dedi.
Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada araştırmada ne kadarlık bir gözlemle bu sonuçlara erişildiğini sordu.
Prof. Ceyhan, antikor yanıtına bakarak bu sonuca varıldıysa, inaktif aşı ile gelişen antikorların ikinci dozdan sonra azaldığını hatırlattı.
Ek dozdan sonra da antikor seviyesinin azalma tehlikesinin olabileceğini belirten Ceyhan, "Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hala ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor' diye sordu.
-1-— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) August 11, 2021
Ek doz aşı olanlarda en iyi sonucun inaktif aşı ile elde edildiği açıklandı. Bu konuda şimdiye kadar bir veri yoktu. Aynı aşının tekrarlanması teorik olarak daha etkili olabilir. Ancak bu çalışmayla ilgili olarak şu sorular da akla geliyor pic.twitter.com/tdXQkPapV0