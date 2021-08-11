Prof. Ceyhan: İnaktif aşı koruyucuysa neden mRNA aşısı yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu Toplantısından sonra dünya kamuoyununun ilk defa öğreneceği bilgiler paylaştığını belirterek, 30 milyondan fazla vatandaşın incelenmesiyle ortaya çıkan aşı verilerini paylaştı.

Bakan Koca, "inaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda" dedi.

Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada araştırmada ne kadarlık bir gözlemle bu sonuçlara erişildiğini sordu.

Prof. Ceyhan, antikor yanıtına bakarak bu sonuca varıldıysa, inaktif aşı ile gelişen antikorların ikinci dozdan sonra azaldığını hatırlattı.

Ek dozdan sonra da antikor seviyesinin azalma tehlikesinin olabileceğini belirten Ceyhan, "Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hala ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor' diye sordu.