Prof. Ceyhan: Kalabalıktan uzak durun

CNN Türk'e konuşan Ceyhan, maske takmak ve sasyal mesafeyi korumanın çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu hastalıktan korunmanın artık öğrendik ki 2 tane yolu var. Bir tanesi kısıtlamalar ve önlemler. İkincisi aşı.

'Aşı yaptıkça vaka azalacak' algısı yanlış

Yalnız şöyle bir yanlış algı var sanki aşı yaptıkça bu iş azalacak gibi. Aşıda bir hedef var, toplumun yüzde 80’inin aşılanması gerekiyor. Hedefe ulaşıncaya kadar aşının çok bir etkisi yok. Daha çok önlemler ve kısıtlamalar etkili böyle bir durumda. Kalabalıklardan uzak durmak gerekiyor.

Aşımızı gidip mutlaka olmalıyız. Aşılamayı belirli bir noktaya getirmek zorundayız. Maske mesafe önlemlerini alacağız. Beklediğimiz rakam oldukça yüksek bir rakam. Bütün aşılar hastalığın hafif seyretmesinde, ölüm oranında oldukça etkili.

Maske takıp sosyal mesafayi korumalıyız

Dikkat edilecek iki şey var bir maske takacak iki 2 metrelik mesafeyi koruyacak. Havuz kenarında oturuyorsanız 2 buçuk metre mesafe koymaya çalışın. Toplu taşımada N-95 maske kullanmaya çalışın.