Prof. Ceyhan: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşıların COVID-19'da ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin bir şekilde azalttığını belirterek, aşıların hastalık bulaşını Delta varyantında sanılanın aksine kesinlikle azaltmadığını söyledi.
Prof. Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada COVID-19'da aşıların bulaşı azaltmadığına dikkat çekti.
Ceyhan, "Delta varyantı durumu değiştirdi. Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor. Ancak aşıların hastalık bulaşını yüzde 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor." ifadesini kullandı.
Okulların yüz yüze açılacağı 6 Eylül tarihi yaklaşırken öğretmenlerin aşılanarak salgının çocukların korunacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Ceyhan, "Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız. Aşı toplumun % 80’ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz." uyarısını yaptı.
Prof. Ceyhan Twitter'dan şu mesajları paylaştı:
DELTA VARYANTI DURUMU DEĞİŞTİRDİ— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) August 25, 2021
- Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor.
- Ancak aşıların hastalık bulaşını % 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor. pic.twitter.com/DgCBcKjMda