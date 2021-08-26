Prof. Ceyhan: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

Prof. Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada COVID-19'da aşıların bulaşı azaltmadığına dikkat çekti.

Ceyhan, "Delta varyantı durumu değiştirdi. Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor. Ancak aşıların hastalık bulaşını yüzde 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor." ifadesini kullandı.

Okulların yüz yüze açılacağı 6 Eylül tarihi yaklaşırken öğretmenlerin aşılanarak salgının çocukların korunacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Ceyhan, "Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız. Aşı toplumun % 80’ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz." uyarısını yaptı.

Prof. Ceyhan Twitter'dan şu mesajları paylaştı: