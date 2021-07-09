Prof. Ceyhan: Vaka sayılarını düşüremiyoruz

Prof. Ceyhan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vaka sayılarının düşmediğini belirtti. Ceyhan, bakınlığın aşı rakamlarını yetişkin nüfusa bölerek yaptığını belirterek bunun gerçeği yansıtmadığını, aşılama oranlarını bulmak için rakamları toplam nüfusa bölmek gerektiğini söyledi.

Pandemiyi bitirmek için yüzde 80 aşılama oranını yakalamak gerektiğini belirten Ceyhan şunları söyledi:

"Bugünkü verilerden bizim çıkardığımız sonuçlar:

1) Vaka sayılarını düşüremiyoruz.

2) Bakanlık aşılama oranlarını rakamları yetişkin nüfusa bölerek hesaplıyor. Toplam nüfusa bölmek gerekir. 2 doz aşılama oranı % 27 değil, % 19.

3) Aşılamada % 80 oranına ulaşmak pandemiyi bitirecek elimizdeki tek yöntemdir. Ancak vaka sayılarındaki azalmama nedeni aşı oranlarının düşüklüğü değil, bütün önlemlerin aynı anda kaldırılmasıdır."