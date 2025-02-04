Prof. Dr. Ahmet Ercan Ege'de son durumu 'yerin doğum sancısı' diyerek paylaştı: İki ihtimal var...

Günlerdir beşik gibi sallanan Ege'de, Santorini adasındaki yanardağ korkutuyor. Yunanistan, adada deprem ve yanardağ püskürmesine karşı teyakkuza geçerken, olası afetin Türkiye'ye etkileri de merak ediliyor.

Yer bilimciler ise yanardağın büyük bir deprem yaratabileceği konusunda hem fikir. Jeofizikçi Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesanından 'Ege'de neler oluyor'un cevabını verdi.

Yerin doğum sancısı

Ercan, "Ege Denizi ortasında yerin doğum sancısı sürüyor" başlıklı yazısında 50 km çapındaki deprem çemberinde büyüklükleri 1'le 4 arasında değişen sarsıntılara işaret etti. Bu küçük depremlerin yoğunlukla 5 km derinlikte gerçekleştiğini belirten uzman isim, kırılmaların ise çok küçük göçüntülü olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye uzaklığı 140 kilometre

Deprem yoğunluğunda bir azalma olmadığını söyleyerek, Santorini çemberinin Türkiye'ye ve Atina'ya uzaklığının 140-150 km olduğunu ifade eden Ercan, "Girit’in kuzeyinde bulunduğu konum Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu bölüm birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır. Bu kuşak Santorini adasından Türkiye’de Bozburun Küdür Yanardağına kadar deniz içinde sürüyor" dedi.

Beklentiler ya yıkıcı deprem ya yanardağ patlaması

Jeofizikçilerin bu noktada ikiye ayrıldığını belirten Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor ve bu depreme bir süpürtü dalgasının eşlik edeceğini ve bu süpürtü dalgalarının da gerek Pelepones kıyılarında gerek Türkiye Batı Anadolu kıyılarında ve adalarda olumsuz etkiler yaratacağı beklentisi var. Öteki beklenti de burada patlamalı değil püskürmeli bir yanardağ oluşması."

'Türkiye kıyılarında uyarı yapılacak bir durum yok'

Püskürmenin çıkartmış olduğu kızgın kül bulutlarının çevreyi de etkileyeceğini belirten Ercan, "Doğa olayları denetlenemez. Şu an beklemedeyiz, olayları sadece izliyoruz bugün için Türkiye kıyılarında uyarı yapacak çekinceli bir durum söz konusu değil. Yunanistan özellikle Santorini Adası’nda yaşayanları boşaltmayı sürdürüyor" dedi, sancının sonucunu beklediklerini söyledi.