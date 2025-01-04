Prof. Dr. Ahmet Ercan 'En çekinilecek kesim' diyerek deprem uyarısı yaptı

Türkiye’nin turizm cenneti Antalya dün depremle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin saat 16,51’de Alanya ilçesi açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

Deprem Alanya ilçesinin yanı sıra Antalya kent merkezinden de hissedildi. Bazı vatandaşların panikle kendilerini sokaklara attığı öğrenildi. Depremde neyse ki can ve mal kaybı yaşanmadı.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Antalya Alanya depremine ilişkin kritik bir değerlendirmede bulundu.

Afrika kıtasının güneyden gelip Batı Anadolu ve Ege Deniz kıtası altına daldığını anlatan Prof. Dr. Ercan, 4, 4,5 büyüklüğündeki depremlerin bu hareketin sonucu olduğunu anımsattı.

Gökova Körfezi, Giritt’ten Fethiye, Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar gerginlik biriktiğini belirten Ahmet Ercan, “En çekinilecek kesimin Mora-Girit-Rodos-Muğla olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Fethiye-Gökova bölgesine de özellikle dikkat çekti.

Naci Görür Antalya depremi için ne dedi?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Görür depremin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma zonuyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Görür de benzer şekilde Alanya depreminin Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası altına dalması ile oluştuğuna dikkat çekti.