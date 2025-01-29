Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Üç kritik yıl sıraladı

Yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'nde meydana gelmesi beklenen olası İstanbul depremine dair değerlendirmelerde bulundu.

Mynet'ten Çiğdem Sevinç'e konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'nın şu an gergin olmadığını, istese de büyük deprem yapamayacağını ifade etti.

'En az 100 yıl geçmeli...'

"Marmara 1999 yılında 7.6 depremle gerginliğini boşalttı" diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, yeni bir deprem yapabilmesi için en az 100 yıl geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Profesör, kendisinin geliştirdiğialgoritmaya baktığında depremin 2045'ten önce olmayacağının görüldiğini belirterek "Kaldı ki bunu söyleyen tek insan olarak, yaklaşık 26 yıldır beklenen deprem olmadı ve olmayacak da..." diye konuştu.

Marmara depremi için tahmini tarih verdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da büyük depremin olası gerçekleşme tarihine dair yorumda bulundu.

Ercan şunları kaydetti: "Benim deprem beklentim 2045... Hatta daha da gecikme olasılığı var. 2075 hatta 2150 yılına kadar gecikebilir. Dolayısıyla 'Marmara'da hemen deprem bekleniyor' demenin bilimsel hiçbir açıklaması yoktur."