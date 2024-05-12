Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,3 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tek tek saydı: Tsunami tehlikesi var

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi'nde bulunan marinanın genişlemesine yönelik girişime karşı düzenlenen eylemlere Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da katıldı.

Sığacık Sosyal Tesis Alanı'ndaki eylemde konuşan Prof. Dr. Ercan, Deniz doldurulamaz. Koy doldurulamaz. Benim elimden gelse bunların hepsini yıktırırım ve yeniden Küçük Limanı tekrar gelecek nesiller için oluştururum" diye konuştu.

30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde bir kişinin yaşamını yitirdiği tsunamiye atıf yapan Ahmet Ercan, daha büyük bir tsunaminin gelebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan gerekçesini açıklarken şöyle konuştu:

* Depremin resmi büyüklüğü 6.6. Biliyorsunuz her depremin bir resmi büyüklüğü bir de gerçek büyüklüğü var. Ama depremin gerçek büyüklüğü 7. Doğanın bir kuralı vardır. Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü (tsunami) dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur.

* Bu gördüğünüz belki yaşam süreniz içindeki ilk süpürtü (tsunami) dalgası. Ama bundan sonra da hep olacak. Çünkü milyonlardır yıldır bunlar hep oluyor. "Burada olabilecek en büyük deprem nedir" derseniz 7.3 dolayında bir deprem olabilir.

* İlle de Sisam'da olacak depremden mi korkacağız? Hayır. Girit'te, Rodos'ta, İkaria'da ya da Sakız Adası'nda olabilecek bir depremin oluşturabileceği bir süpürtü (tsunami) dalgası aynı şekilde etkileyecektir.