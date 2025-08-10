Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Balıkesir depremi açıklaması: Ucuz atlattık

Ercan, "Balıkesir, Türkçe anlamında ‘çok deprem olan yer’ anlamına gelir. Bu bölgede uzun süredir deprem meydana gelmeyen bir fay hattı aktif oldu. Sındırgı civarındaki bir yer kırığı oluştu. Kent merkezindeki evlerde büyük bir yıkım beklemiyorum, ancak taş yapıların bulunduğu bölgelerde kısmi yıkımlar olabilir" dedi.

Ercan, deprem sonrası büyük bir yıkım yaşanmasının olasılığını düşük gördüğünü ifade ederek, "Büyük bir yıkım için daha büyük bir depremin olması gerekir. Yapılarda kontrol önlemleri de artık daha iyi bir seviyeye gelmiş durumda. Kırsal kesimde ise köylerde bazı yapılar zarar görebilir. Ancak genel olarak bu depremi ucuz atlattık" dedi.

Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Dünya üzerindeki depremlerin yüzde 3'ü Türkiye'de gerçekleşiyor. Diğer ülkelerde de deprem oluyor, ancak Türkiye’deki depremlerde yıkım oranı daha yüksek oluyor" şeklinde konuştu.