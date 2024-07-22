Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale depremi' açıklaması: Yüreklere su serpti

Son Depremler: Çanakkale, Ezine ilçesinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.



Saat 17.39'daki deprem Ezine'ye bağlı Bahçelik köyünde gerçekleşti. Çanakkale depreminin derinliği ise 10,23 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı'' belirtilirken ''Saha tarama çalışmalarının devam ettiği'' aktarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de sabaha karşı 03:44'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin derinliği 7.75 kilometre olarak kaydedilmişti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Çanakkale mesajı

Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremin ardından X (Twitter) hesabından bir değerlendirme mesajı paylaştı.



Prof. Dr. Ahmet Ercan depremin Biga-Çan-Bayramiç- Ezine kırığı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan'a göre; deprem küçük bir deprem ve yıkıcılığı yok.



Övgün Ahmet Ercan depremin ardından ilk mesajında ''Sönümlenmesini bekliyorum'' ifadesini kullandı.

Biğa-Çan-Bayramiç- Ezine kırığı üzerinde, Ezine'de 13 km derinde 17.39'da olan M4,8'lik küçük deprem yıkıcı değildir. Sönümlenmesini bekliyorum. pic.twitter.com/CmLPHVHFXo — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) July 22, 2024

Prof. Dr. Ersoy: Büyük deprem geliyor diyemeyiz

Çanakkale depremine ilişkin yer bilimi Prof. Dr. Şükrü Ersoy da bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Ersoy, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, depremin bölge için sürpriz olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Ersoy'un Çanakkale depremine ilişkin değerlendirmesi şöyle:

* Ezine’ye doğru fay zonları var. 4'ün üzerindeki depremler hissedilebilir. Potansiyel olarak bölge tehlikeli bölgelerden. 4.7’nin artçısı olabilir. Deprem çok yıkıcı değil. Bu depremden sonra 'Büyük deprem geliyor' diyemeyiz. Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek lazım.