Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'hayati' Bitlis uyarısı

Bitlisliler güne korkutan bir depremle başladı. Sabah 05.50'de yaşanan ve merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Günün ilk ışıklarını depremle karşılayan vatandaşlar büyük korku yaşarken deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından vatandaşları uyaran Ahmet Ercan, evlere girilmemesi için çağrıda bulundu.

Hizan birinci önemde deprem bölgesi

Hizan'ın birinci önemde deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Ercan, "Yeri geren ve sarsan güç güneyden kuzeye bastıran Arap kalkanı ile onu oluşturan Bitlis Bindirme Kuşağından gelir. Bitlis içinde bugüne dek görülen en büyük deprem 1582 de 6,4’lük depremdir" ifadelerini kullandı.

'Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

"4,3'lük depremin ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur" diyen Ercan, "Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur." dedi.

Bitlis Hizan İçlikavak’da 05.50 ile 05,56 da 6 dakika arayla M4,3 büyüklüğünde iki tane küçük deprem, 5 km odak derinliğinde oldu. Hizan birinci önemde deprem bölgesidir.



Yeri geren, sarsan güç güneyden kuzeye bastıran Arap kalkanı ile onu oluşturan Bitlis Bindirme Kuşağından… — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) November 27, 2024

Naci Görür de uyarmıştı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de 25 Eylül'deki 4,7'lik Tatvan depremi sonrası bölgeyi uyarmış, “Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat” ifadesini kullanmıştı.