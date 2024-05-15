Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Karaburun açıklaması! Gerginlik sürüyor, 6,5 büyüklüğünde deprem olabilir
DEPREM SON DAKİKA: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Karaburun açıklarındaki depreme ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Gerginliğin sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ercan, bölgenin 6,5 büyüklüğünde bir depreme gebe olduğunu açıkladı.
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında pekçok deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 07.57'de yaşan depremin büyüklüğü 4,5, derinliği ise 7 kilometre.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karaburun depremine ilişkin X (Twitter) hesabından bir değerlendirme paylaştı.
Midilli-Sisam-Karaburun-Foça bölgesinin Zeytinbağ kırığının gerdiği bir deprem alanı olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ercan, son depremin 12 Haziran'da 6,2 büyüklüğünde gerçekleştiğini anımsattı.
Prof. Dr. Ercan bugünkü 4,5 büyüklüğündeki depremin gerginliğin sürdüğünü gösterdiğini ifade ederek, "Bölge 6,5 büyüklüğünde bir depreme gebe. Süresini bilmiyoruz" dedi.