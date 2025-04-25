Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Eğer artçılar İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse...

İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında arka arkaya meydana gelen depremler endişe yarattı. AFAD'ın verilerine göre, art arda 4.3, 3.5, 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde dört deprem kaydedildi.

Depremlerin ardından X sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede yaşanan sarsıntıların beklenmedik bir şekilde riskli İstanbul koluna sıçradığını bildirdi.

Ercan, “Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05'te olan M4,6’lık küçük depremin odağı, tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercan, bundan sonra yaşanacak artçıların seyri açısından kritik bir döneme girildiğini vurguladı. “Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim” dedi.

Ercan, artçıların farklı bir hatta kayması halinde kaygının azalabileceğini de belirterek, “Sürmezse kaygımız biter” değerlendirmesinde bulundu.