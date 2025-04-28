Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kütahya Simav depremi sonrası can alıcı mesaj: Önemsenmesi gereken yer...

Kütahya’nın Simav ilçesinde 02,45 sıralarında bir deprem yaşandı. AFAD’a göre depremin büyüklüğü 3,9, Kandilli Rasathanesi göre ise 4,0.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Simav depremi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı.

24 Nisan’dan bu yana Simav ovasının kuzeyinde, bindirme kuşağında büyüklüğü 4,0 ile 4,6 arasında değişen küçük depremler olduğunu hatırlayan Prof. Dr. Ercan, Naşa kırık kuşağında öbeklenen depremlerin çok büyük deprem üretmeyeceğini vurguladı.

Ahmet Ercan’ın mesajındaki can alıcı nokta ise “Önemsenmesi gereken yer” olarak nitelendirdiği güneyde, Simav içinden geçen göçüntü kırığı oldu.