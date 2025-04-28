Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kütahya Simav depremi sonrası can alıcı mesaj: Önemsenmesi gereken yer...
Türkiye 23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından depremle yatıp kalkarken Kütahya’da da hareketlilik sürüyor. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kütahya Simav’da yaşanan depremlerin ardından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Önemsenmesi gereken yer” diyerek Simav’ın içinden geçen göçüntü kırığına dikkat çekti.
Kütahya’nın Simav ilçesinde 02,45 sıralarında bir deprem yaşandı. AFAD’a göre depremin büyüklüğü 3,9, Kandilli Rasathanesi göre ise 4,0.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Simav depremi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı.
24 Nisan’dan bu yana Simav ovasının kuzeyinde, bindirme kuşağında büyüklüğü 4,0 ile 4,6 arasında değişen küçük depremler olduğunu hatırlayan Prof. Dr. Ercan, Naşa kırık kuşağında öbeklenen depremlerin çok büyük deprem üretmeyeceğini vurguladı.
Ahmet Ercan’ın mesajındaki can alıcı nokta ise “Önemsenmesi gereken yer” olarak nitelendirdiği güneyde, Simav içinden geçen göçüntü kırığı oldu.
24 Nisan’dan beri Simav ovası kuzeyinde, bindirme kuşağında M4,6-M4,0 arasında ardışık küçük depremler oluşuyor. Kuzeydeki Naşa kırık kuşağındaki bu deprem öbeklenmesi çok büyük deprem üretmez. Önemsenmesi gereken yer güneyde Simav içinden geçen göçüntü kırığıdır. pic.twitter.com/rAfjiiUelf— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 28, 2025