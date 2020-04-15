Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak da koronavirüs kurbanı oldu

15 Nisan 2020

İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurucularından ve eski dekanlarından Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, dün koronavirüs tedavisi gördüğü Florence Nightingale hastanesinde hayatını kaybetti. Azrak, 87 yaşındaydı. İdare Hukuku profesörünün eşi de kısa süre önce yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Vefa Lisesi ve 1956 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Ülkü Azrak, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak göreve başladı ve bu görevini 1979 yılına kadar sürdürdü. 1979’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni efsane hukukçu Tarık Zafer Tunaya ile birlikte kuran isimler arasında yer alan Azrak, 1982’de Profesör oldu ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında emekli olduğu 2000’e kadar öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü.

1999 yılında hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, hem Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı hem de Senato üyeliği görevlerinden dönemin İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'na tepki göstererek istifa etti.

2000 yılında yaş haddinden emekli olup Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaya başladı ve 2009 yılında buradan ayrılıp tekrar İstanbul Üniversitesi'ne döndü. Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, 2001-2005 yıllarında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kontenjanından YÖK üyeliği görevinde bulundu.