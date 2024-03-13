Prof. Dr. Celal Şengör'den '7,6'lık deprem' tahmini: Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm gidecek

Deprem uzmanlarının İstanbul'u etkileyebilecek büyük deprem hakkındaki uyarı devam ediyor. Uzmanlar depremin büyüklüğü ve etkileri konusunda farklı tahminlerde bulunuyor.

Independent Türkçe'den Dora Mengüç'e konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, depremin '7,2 ila 7,4' büyüklüğününaksine 7,6 olabileceğine işaret etti.

"7,2 ve 7,4 arası denmesinin sebebi bu Silivri'den itibaren kırılmaya başlayıp İzmit'e doğru gelişebilir. Hemen arkasından Tekirdağ'a doğru giden kol da kırılabilir" diyen Şengör, çift depremin 1766'da yaşandığını, Fatih Camii'nin yıkıldığını dile getirdi.

Profesör, o dönemki deprem hasarına dair şu bilgiyi verdi: "İstanbul'un epey zarar gördüğü biliniyor. 1509 depreminde büyük bir sunami var. "Sular surlara tırmandı" ifadesi var. Haliç'teki ince donanma tamamen tahrip olmuştur. Ne beklediğimizi tam bilmemiz mümkün değil ama büyük bir deprem olacağı kesin."

'Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm tamamen gidecek'

Şengör, beklenen büyük depreme dair şu tahminde bulundu: "Bakın fay Marmara Denizi'nin neredeyse ortasından geçiyor. İstanbul'a yakın şimdi yeni bir fay daha bulundu. Çınarcık havzasının ortasından gidiyor. Şimdi bunların herhangi bir tanesinin kırılması tabii İstanbul'da büyük yıkım yapacak ama Tekirdağ'da da yapacak. Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm tamamen gidecek. Ee, İstanbul'un doğusu gitmeyecek mi İzmit'e kadar? O da gidecek. Ee, sizin bir sürü sanayiniz var orada. Marmara'nın güneyi etkilenmeyecek mi? Şiddetle etkilenecek. Bir Bursa ovasını, Balıkesir ovasını düşünün. Değil mi? Bunların hepsi etkilenecek. İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir."